Un peu plus de sérieux et de rigueur dans la presse (Par Mountakha Cissé)

Je m’attendais ce matin à voir à la Une du quotidien La Tribune, un erratum, un message d’excuse à l’endroit des lecteurs. Faire amende honorable parce qu’il se serait trompé de bonne foi, comme l’a fait du reste son confrère Le Dakarois.

Oui, « Confidentiel Afrique » n’est pas « Afrique Confidentielle ».

Le premier (confidentielafrique.com) est connu du lanterneau médiatique sénégalais. Son siège se trouve à Dakar et son Directeur éditorial, M. Ismael Aidara, n’est plus à présenter à ses ses confrères.

Le deuxième (afriqueconfidentielle.com), moins connu, est présenté comme un média édité par l’institut de sondage CS-SMART dont le siège se trouve aux USA et son Directeur de publication se nomme M. Del Khalladi.

À y regarder de plus près, il ne s’agit même pas d’une erreur de bonne foi mais d’une grosse légèreté, un manque de sérieux dans la cuisine d’une information à mettre sous presse. Citer l’article d’un site sans s’assurer qu’il s’agit bien de la « source habituelle » est tout sauf du journalisme. C’est de la désinformation. Encore que le Directeur éditorial du premier média avait sorti un communiqué la veille pour s’en laver les mains. Que son média n’a jamais fait une publication pareille. Le ver est dans le fruit.

C’est ce même journal « La Tribune » qui avait titré à sa Une il y a quelques jours, que « La hausse du prix du Woyofal est bien effective », en se basant seulement sur deux recharges de 5000 F CFA faites entre le 17 et le 22 mai et qui ont généré des Kw/h pas identiques. Hey, vous faites exprès ou quoi ? Combien de fois Senelec a donné des explication en ce sens? Toute une rédaction de peut pas ignorer cela tout de même. Encore une autre preuve de désinformation.

Mountakha Cissé