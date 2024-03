Football-Ligue Europa/8es retour : l’OM avec Ilman Ndiaye et Ismaila Sarr pour terminer le boulot en déplacement face à Villarrealce jeudi, après l’écrasante victoire de l’aller

XALIMANEWS-Dominateurs lors de la manche aller à l’Orange Vélodrome sur un score assez conséquent (4-0), les Olympiens avec Ilman Ndiaye et Ismaila Sarr, ont leur destin en main et devront terminer le job ce soir à Mestalla, pour s’inviter aux quarts de la Ligue Europa.

On n’imagine mal, le club de la Canebière se faire éjecter de la compétition, après sa retentissante victoire de l’aller (4-0), face au Sous-Marin jaune. A Mestalla, les Phocéens vont aborder avec sérénité ce match, forts de leurs quatre buts d’avance. Les partenaires d’Ilman Ndiaye et Ismaila Sarr, les deux internationaux sénégalais, sont en position de force et restent sur une bonne dynamique avec leur récente victoire en championnat devant Nantes (2-0). Pour le choc de ce soir, Jean Louis Gasset le coach de l’OM compte bien apporter de la fraîcheur dans son onze de départ. «On va mettre les joueurs les plus frais, a révélé le technicien en conférence de presse de veille de match ce mercredi. Ce matin, il y avait encore quelques séquelles physiques de la deuxième mi-temps contre Nantes. On n’a pas encore mis l’équipe en place. Je donnerai l’équipe demain matin.» On devrait donc assister à quelques surprises dans la composition de départ.

Lors du match aller (4-0), Ismaila Sarr et Ilman Ndiaye, titularisés d’entrée, avaient laissé deux belles copies. Le premier, très en jambe ce jour là, avait provoqué le penalty pour le 3-0 marqué par Aubameyang avant d’être à l’origine de l’expulsion de Moreno (63e), tandis que le second fut à l’origine du décalage pour Clauss qui sera Veretout pour l’ouverture du score.

Les deux Lions de la Teranga qui font partie des 20 joueurs convoquer par l’OM pour ce jeudi, peuvent postuler à ne place de titulaire ce soir, à moins qu’ils ne feront les frais du turn-over annoncé par Gasset.

Rappelons que Pape Gueye, l’autre Sénégalais de l’effectif marseillais, n’est pas dans la liste olympienne pour l’Europa Ligue.