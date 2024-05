[Vidéo] 72 Heures après : Bilan préliminaire du nouveau BRT « sénégalais »

XALIMANEWS-La mise en service du Bus Rapid Transit (BRT) entre Guédiawaye et Petersen, effectuée le mercredi 15 mai, a marqué une étape cruciale dans le développement des transports publics au Sénégal. Avec 72 heures écoulées depuis son lancement, l’impact initial sur la mobilité urbaine se fait déjà sentir. Les retours des usagers et les premières observations des autorités permettent d’évaluer les premiers résultats et les ajustements nécessaires pour optimiser le système.