[Vidéo] Adji Mbergane Kanouté critique Moustapha Sarré : « Il n’a pas les compétences requises »

XALIMANEWS-Les critiques à l’égard de Moustapha Sarré se multiplient depuis sa déclaration sur la motion de censure, et elles sont de plus en plus virulentes. Après les remarques du député de la coalition Bby, Makhtar Diop, Adji Mbergane Kanouté, également membre du même groupe parlementaire, a exprimé hier son désaccord à l’égard de Moustapha Sarré. Selon elle, le ministre et porte-parole du gouvernement n’est pas à la hauteur de sa fonction.

Lors de son intervention à l’émission « Tolluwaye » de Seneweb, elle a déclaré : « Ce n’est pas parce que tu as accompagné le Président qu’on doit te récompenser avec un poste. Ce ministre, porte-parole du gouvernement, aurait dû être récompensé d’une autre manière en lui confiant un autre poste. C’est dommage, mais il n’a ni la stature ni les compétences pour occuper cette fonction de porte-parole du gouvernement. Sa première intervention en est la preuve. »