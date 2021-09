XALIMANEWS- Comme à l’accoutumé, Mame Thierno Birahim Mbacké, affectivement appelé Noreyni par ses disciples, a encore tenu son traditionnel discours annuel, qu’il adresse à ses talibés, à chaque lendemain du magal de Touba. Et pour cette l’affaire Kilifeu et Simon était au cœur des discussions. Ces derniers sont impliqués dans une présumée affaire de trafic de passeports diplomatiques et de visas. Par ailleurs, il a invité ses bien-aimés talibés à beaucoup plus de vigilance et d’’attention dans un monde qui d’après lui, est rempli d’êtres malintentionnés, prêts à détruire même leurs proches pour de l’argent.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy