« Je veux simplement qu’il lave mon honneur. Je n’ai pas besoin de dommages et intérêts. S’il reconnaît qu’il s’est trompé, je retire ma plainte. Encore, je tiens à préciser que je n’ai jamais écrit cette lettre incriminée. Jusqu’à preuve du contraire, j’estime qu’il a été induit en erreur pour me pour diffamer. Je me demande même pourquoi il a attendu ce moment, où je suis candidat, pour faire sortir cette fallacieuse histoire », dira Aly Ngouille Ndiaye, hier soir, sur la Sen Tv, à propos de l’affaire des diamants de Me Moussa Diop.

