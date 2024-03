[Vidéo] Libération de Sonko et Diomaye Faye : Pierre Goudiaby Atépa souhaite une reprise du processus électoral

XALIMANEWS-Pierre Goudiaby Atépa, architecte et l’un des médiateurs entre le président Macky Sall et l’opposant Ousmane Sonko, a commenté la libération de ce dernier et de Bassirou Diomaye Faye. Il félicite le Président Macky Sall pour avoir tenu sa promesse.

« Tout ce qu’il avait promis de faire, il l’a fait. En fait, il voulait le faire depuis longtemps mais, techniquement, c’était très compliqué et c’est la raison pour laquelle il avait d’abord pensé à faire reculer les élections jusqu’au mois de décembre. Il a voulu les reculer jusqu’au mois de mai, mais techniquement, c’était très compliqué. Je pense que beaucoup de gens ne l’ont pas compris », a-t-il soutenu.

Il exprime, toutefois, le souhait d’une reprise du processus électoral afin que tous puissent participer aux élections.