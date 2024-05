[Vidéo] Soutenir sa partenaire pendant la grossesse : Plus qu’une simple responsabilité pour les futurs papas

XALIMANEWS-La période de grossesse est une phase unique dans la vie d’un couple. C’est un moment spécial pour la future maman qui porte l’enfant, mais aussi pour le futur papa qui doit trouver sa place et s’impliquer dans la relation privilégiée entre la maman et le bébé à venir. Du dialogue à la participation aux rendez-vous médicaux, en passant par l’organisation et l’accompagnement pendant l’accouchement, découvrez tous les responsabilités qui incombent à l’homme pour soutenir au mieux sa partenaire pendant cette période.