Ziguinchor / Présumée tentative de viol : 10 ans de réclusion criminelle requis contre un médecin

XALIMANEWS-Le Dr Djibril Ka, neurologue à l’hôpital régional de Ziguinchor, a comparu, hier mercredi, devant la Chambre criminelle de Ziguinchor pour répondre à des accusations de « tentative de viol sur une patiente particulièrement vulnérable en raison de son état de santé. » Le procureur de la République a requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle à son encontre, apprend-t-on du quotidien L’Observateur.

Les faits remontent au 17 avril 2023, lorsque le Dr Djibril Ka a été placé sous mandat de dépôt par la Brigade de recherches pour tentative de viol sur une patiente atteinte d’épilepsie. Selon l’ordonnance de renvoi, informe le journal, la victime, Ndioro Tessi Atchikiti, a déclaré que le médecin lui avait proposé des visites à domicile et lui avait fait des avances sexuelles lors de consultations médicales.

La patiente a témoigné que « Dr Ka lui avait demandé d’éteindre les lumières lors d’une visite à son domicile, et qu’il avait tenté de l’embrasser de force et de la violer. Elle a réussi à alerter son neveu, présent dans la maison, qui a interrompu l’agression et alerté la police. »

Selon L’Observateur, le mis en cause a nié les accusations portées contre lui lors de son procès devant la Chambre criminelle. La partie civile a réclamé 5 millions de FCFA de dommages et intérêts, tandis que la défense a plaidé l’acquittement en soulevant des doutes sur le dossier. Le verdict sera rendu ultérieurement par la Cour.