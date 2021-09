Le bilan des contaminations par le coronavirus (Covid-19) en Afrique s’élève à 8 052 110 millions de cas, a renseigné ce mardi, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. D’après le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies au moins 204 025 personnes sont décédées, tandis que 7,3 millions de patients se sont rétablis. La région compte toutefois le plus grand nombre de personnes rétablies, qui s’élève désormais à 3,5 million de guérisons. L’Afrique du Nord a enregistré 2,4 million de cas de contamination, l’Afrique de l’Est 942 806, l’Afrique de l’Ouest 627 892 et l’Afrique centrale 226 716 cas de contamination. A la date du 14 septembre, au moins 65 616 personnes ont perdu la vie à cause de la maladie en Afrique du Nord, 19 665 en Afrique de l’Est, 9 165 en Afrique de l’Ouest et 3 365 en Afrique centrale. Le continent avait vu une rapide hausse des contaminations fin 2020 avec l’apparition de variants plus contagieux du virus, mais n’a pas subi jusqu’ici les ravages infligés par le variant Delta, notamment en Inde. Dans le monde, le Covid-19 a fait au moins 4,57 millions de morts depuis le début de l’apparition du virus en décembre 2019, à Wuhan en Chine.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy