XALIMANEWS : Le journaliste et chroniqueur du Groupe Walfadjri, Pape Ndiaye, a été accusé d’escroquerie par une dame, qui lui reproche de lui avoir soutiré la somme de 500.000 francs Cfa en échange d’une promesse d’intervention chez le juge. Ce, pour la libération d’un de ses proches emprisonné pour recel. Malheureusement, face à une promesse non tenue et une impossibilité de rentrer dans ses fonds, la dame a finalement porté plainte. Il a été arrêté et placé en garde-à-vue, hier.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy