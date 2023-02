XALIMANEWS-Après le nouveau renvoi de son procès au 16 mars prochain, Mame Mbaye Niang a fait face à la presse, ce jeudi 16 février 2023. Il est entouré de ses camarades de Parti à l’instar des ministres Abdoulaye Sow, Pape Malick Ndour et du député Farba Ngom. Selon le ministre de l’Urbanisme, Mame Mbaye Niang ira au bout de cette affaire.

Accompagné de ses collègues du gouvernement, le ministre de l’Urbanisme pense que «l’heure est grave et nous devons être dans des postures de combat».

«Ousmane Sonko ambitionne de brûler le pays. On ne le laissera pas faire. Pour ce qui nous concerne, militants et sympathisants du parti et de la coalition, nous pouvons vous assurer que Monsieur Mame Mbaye Niang ne lâchera rien du tout et ne reculera pas. Il ira jusqu’au bout de son combat avec nous pour que justice soit faite et que soit dit le droit dans toute sa beauté», a déclaré le ministre et maire de la région de Kaffrine

ADVERTISEMENT

Abdoulaye Sow de souligner que «cette bataille sera menée dans le respect absolu des règles et lois en vigueur au Sénégal avec le soutien actif de tous les militants que nous sommes mais aussi de tous les sénégalais épris de justice et de droit». Le ministre et porte-parole du jour n’a pas été également du tout tendre avec le leader de Pastef, qu’il a qualifié de tous les noms d’oiseaux. «Ousmane est une grande escroquerie politique de notre pays. Jamais dans notre histoire politique, notre pays n’a connu un homme aussi versatile à la parole changeante comme les couleurs du caméléon», a-t-il dit.