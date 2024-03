Affaire d’infanticide à Cambérène : Une femme suspectée après une découverte macabre

XALIMANEWS-A. T., dont le conjoint réside en Espagne, s’est trouvée impliquée dans une affaire choquante d’infanticide qui a ébranlé le quartier de Cambérène aux Parcelles Assainies. Cette mère de deux enfants aurait accouché dans les toilettes avant de jeter le fœtus, âgé de plus de six mois, dans une fosse septique. Selon les informations fournies par le quotidien L’Observateur, la découverte macabre a été initialement signalée via une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux.

Jeudi dernier, deux individus résidant à Cambérène ont expliqué dans une vidéo comment ils avaient trouvé le corps sans vie du nouveau-né dans une fosse septique, informe le journal.

Suite à cette diffusion, les autorités du Commissariat urbain des Parcelles Assainies ont été alertées et ont lancé une enquête. Les enquêteurs ont rapidement identifié A. T. comme suspecte.

Lors de son interrogatoire par la police, la femme a prétendu avoir été victime d’un viol au Maroc et avoir choisi d’avorter en utilisant des produits médicaux, dans le but de dissimuler sa grossesse à sa belle-famille. Cependant, selon les informations de L’Observateur, le rapport médical a révélé une grossesse de six mois, contredisant ainsi sa version. Cette constatation a amené les enquêteurs à requalifier les faits en infanticide.

Après sa garde à vue, la mise en cause a été présentée au parquet de Dakar pour être jugée.