XALIMANEWS -Imencio Moreno et Jean-Michel Boreli, respectivement ancien Directeur général et ex-administrateur de l’équipe de Locafrique mise en place par Amadou Ba, ont été inculpés par le juge du 6e cabinet et placés sous contrôle judiciaire pour voies de faits, destruction de biens appartenant à autrui et vol, selon les informations rapportées par Libération.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy