Comme le veut la procédure en l’espèce, c’est après ratification que la Commission se réunira de plein droit pour mettre en place son bureau composé d’un président, d’une vice-présidente et d’un rapporteur. Suivant l’agenda qui sera décliné par la conférence des présidents, elle va convoquer Ousmane Sonko qui a le loisir de déférer accompagner de son avocat ou de ne pas y déférer, indique le journal L’As. Quoi qu’il en soit, la Commission fera son rapport qui sera présenté devant une plénière qui décidera de lever ou non l’immunité parlementaire tel que réclamé par le gouvernement via le ministre Me Malick Sall. Visiblement, ce sera en mode fast tract que tout va se faire.

