Décidément le régime Sall n’a que faire du caractère ridicule de ses actes, de ses postures, de ses décisions. Aidé par un club de magistrats et de fonctionnaires à la solde, ce régime repousse chaque jour plus loin les frontières du grotesque, pour s’imposer à un peuple qui n’en veut plus, pour écarter par tous les moyens celui que le peuple a déjà choisi pour raviver l’espoir.

Qu’y a-t-il de plus ridicule pour un dirigeant qui se sait méprisé par son peuple que d’ériger par la force et inaugurer lui-même des rues et des avenues à sa gloire ? Et dans le même temps d’instrumentaliser la justice pour interdire la rebaptisation d’avenues dont les noms rappellent au peuple de douloureux souvenirs de la colonisation ?

Macky Sall et ses sous-fifres savent mieux que quiconque qu’après son départ tant attendu de la tête du pays, il ne viendra à l’idée de personne de baptiser une quelconque infrastructure, une quelconque rue ou avenue, une quelconque œuvre, au nom de Macky Sall. Macky Sall sait que tout ce que l’on retiendra de sa gouvernance sera principalement :

** Un président au coude néfaste, dénué de courage face à des adversaires politiques

** Le « ni oui, ni non » le plus destructeur et le plus sanglant de l’histoire

** L’exécution de 80 jeunes citoyens innocents, et des centaines d’autres mutilés à vie

** La préférence de l’usage de balles réelles contre des citoyens ou manifestants inoffensifs, mais hostiles aux fossoyeurs

** Le doublement de la population carcérale en 12 années, par la chasse aux citoyens hostiles aux fossoyeurs

** Le record mondial de prisonniers politiques en un mandat

**¤ La déshumanisation des conditions de détention en guise de punition des détenus politiques et leurs familles

** Le record de journalistes emprisonnés, de chaines de télés fermées, de recul dans le classement RSF

** Les pires reculs en matière démocratique, électorale, judiciaire, économique

** Un taux de chômage des jeunes presque triplé

** Une pauvreté accrue

** Les pires inflations et hausses de prix, sur les denrées, l’énergie, les hydrocarbures, le logement

** Les parodies judiciaires et les procès politiques les plus grossiers

** L’abrutissement des institutions et les pires tripatouillages de lois pour combattre un seul homme

** La généralisation et la décriminalisation du pillage des ressources publiques

** Le nombre incalculable de scandales économiques, sans la moindre sanction en 12 années

** La criminalisation de la dénonciation de la mal gouvernance

** La marginalisation du secteur privé national et l’application de la préférence étrangère

** Et tant d’autres tragédies ou catastrophes

Avec Macky Sall, le Sénégal a reculé dans tous les domaines, au niveau économique, social, démocratique, diplomatique, au niveau des valeurs. Son bilan matériel est aussi calamiteux que son bilan immatériel. Il n’a été qu’un tyran, ayant utilisé aveuglément ses pouvoirs contre son peuple et contre ses adversaires politiques, ayant franchi toutes les frontières du blâmable et de l’impunité.

Macky Sall sait mieux que quiconque que le Sénégal ne retiendra de sa gouvernance que des scandales, du sang et encore du sang, des larmes. Alors il anticipe pour rebaptiser des rues et avenues à sa gloire. Mais bien sûr ces décisions d’autoglorification seront annulées dès le départ tant espéré d’un tel tyran, et le retour du Sénégal d’une dictature sanglante à la démocratie qu’elle était avant 2012.

Après son départ, le peuple n’acceptera de revoir le nom de Macky Sall que sur des dossiers judiciaires, donc celui de la CPI

A bon entendeur.

Boubacar SALL