XALIMANEWS-L’Afrobasket féminin 2021, va démarrer ce samedi avec le match d’ouverture opposant le Sénégal sacré 11 fois à la Guinée. Pour cette édition 2021, le Nigéria vainqueur des 2 dernières avec éditions, avec sa cohorte de joueuses nées au États Unis fait figure de favori légitime pour le sacre finale.

Six ans après (2015), l’Afrobasket féminin revient en terre Bamileké, précisément dans la capitale camerounaise, Yaoundé. La compétition qui va regrouper 12 équipes va se dérouler du 18 au 26 septembre 2021. Elle regroupe 4 poules réparties en 3 équipes, chacune.

Le Nigéria, double tenant du titre (2017-2019) fait figure de favori numéro un pour le sacre final. Une prétention légitime, vu la qualité de son effectif et les talents qui s’y dégagent. D’Okonkwo à Balogun, en passant par les expérimentées Sarah Ogoké, Ibekwé, Promise Anakamura, Ezinne Kalu Phillips, Adaora Elonu, Victoria Macaulay et les talentueuses Ogwumiké, Akpannah kunaiyi, les D’Tigress peuvent se targuer d’avoir le meilleur potentiel dans la compétition. Quatre fois vainqueur de la compétition, dont les 2 premiers titres acquis en 2003 et 2005 avec la génération des Mfon Udoka et Mactabene Amachree, la sélection du Nigéria rêve de marcher sur les traces du Sénégal, en devenant la première équipe d’Afrique depuis la sélection des Lionnes à remporter 3 titres d’affilée. A l’époque, les Sénégalaises avaient gagné cinq titres consécutives (1974-1977-1979-1981-1984). Le rouleau compresseur nigerian est paré et bien paré pour réussir ce pari et conserver son titre.

Derrière l’ogre, il y’a les Sénégalaises tout légitimement. Sacrées 11 fois et finalistes de la dernière édition à Dakar devant les D’Tigress, les Lionnes rêvent de podium. Mais pour cette édition 2021, le Sénégal ne présente pas sur le papier une grosse armada, malgré les présences de Mame Marie Sy, Oumou Khairy « Tosh » Sarr, Binetou Diemé, Maimouna Diarra, voir les jeunes Yacine Diop et Lena Niang. Ces 6 joueuses restent les seules rescapés de la dernière compétition. Avec 6 nouvelles têtes qui vont découvrir la compétition, il sera difficile aux protégées du coach Moustapha Gaye qui a opéré un rajeunissement, de tenir la comparaison devant les puissantes championnes en titre Nigeriannes. Le Cameroun, pays organisateur et finaliste en 2015, compte aller au bout de son tournoi. Avec les expérimentées Lonlack Ramses, Hermine Ngueko Guothe passée par le Sénégal (JA, Jaraaf, DUC) et aujourd’hui joueuse de Toulouse Basket, en France, et Ewodo Paule (St Armand Hainault, France), les Lionnes Indomptables seront difficiles à secouer devant leur public, à moins de se nommer D’Tigress. Le Mozambique, demi-finaliste à Dakar, battu in-extremis par le Sénégal et qui pris sa revanche lors des préliminaires de Tokyo 2020 zone Afrique, reste un sérieux prétendant pour le dernier carré voir la finale. Avec dans leur sein des joueuses comme Anna bêla Cossa, l’excellente et prolifique pivot Léa Dongué, Mafanela et Deolinda Gimo l’autre pivot, les Mozambicaines présentent un bloc solide. Le Mali, sacré en 2007 à Dakar face au Lionnes et finalistes devant ces dernières 2 ans plus tard au Madagascar (2009), ambitionne de jouer le dernier carré, avec comme têtes de file de son groupe, Kankou Coulibaly, Nassira Traoré, Mariam Coulibaly, bien épaulées par la jeune et talentueuse Djeneba Ndiaye. Pour fermer ce lot d’ambitieux, citons l’Angola. Avec 2 titres à leurs actifs, en 2011 à Bamako et 2013 à Maputo, ?es Lusophonnes orphelines de Nascissela, retraitée depuis, sont en perte de vitesse ces dernières années. Mais le pays de l’Afrique Australe peut compter sur son excellente meneuse Italee Lucas et sur Miguel Whitney.

Après ces 5 nations, qui veulent faire obstacle aux Nigeriannes, viennent les autres, l’Égypte, le Cap-Vert, qui peuvent jouer les trouble-fête.

Voici les 4 poules de l’Afrobasket 2021

Poule A : Cameroun-Cap Vert-Kenya

Poule B : Nigéria-Angola-Mozambique

Poule C : Sénégal-Egypte-Guinée

Poule D : Mali-Cote d’Ivoire-Tunisie

Programme 1ere journée

Samedi 18 septembre 2021

11h 00 Sénégal/Guinée 14h 00 Mali/Tunisie

17h 00 Cameroun/Kenya 20h 00 Nigéria/Mozambique