La jeune garde du Sénégal va bien. Les 2 jeunes Lionnnes, Yacine Diop et Lena Niang, qui sont à leur deuxième Afrobasket, sont entrain de faire un bon début de tournoi. Ce lundi, contre l’Égypte, pour la bataille de la première place du groupe C, elles ont tiré l’équipe vers le haut, au moment où Soraya Degheidi et compagnie revenaient dans le match. Dans ce match, le Sénégal s’est imposé lors du premier quart temps, de 6 points (15-21). Dès l’entame du deuxième quart, les Égyptiennes reviennent même à moins 2 avant que Mame Marie Sy et ses petites sœurs ne haussent le rythme, pour un 39 à 25 à la mi-temps. Durant la seconde période, le Sénégal, bousculé un moment par l’Égypte, sous les poussées de Yacine Diop bagarreuse et scoreuse et Lena Niang incisive sur les tirs primées et pleine de vista, augmente la cadence et termine fort le match pour s’imposer finalement de 15 points d’écart (63-78). Les Lionnes font honneur à leur rang et s’empare du fauteuil de leader en attendant leurs adversaires en quarts de finale. L’Égypte, de son côté, passera par les barrages de 8e.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy