XALIMANEWS-Pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN, les Lions ont buté sur une solide équipe du Congo, concédant leur premier match nul mais aussi leur seule rencontre sans scorer.

Cet après-midi au Stade Massamba Débat de Brazzaville, le Congo et le Sénégal ne sont pas parvenus à se départager, au terme d’un match qui ne restera pas dans les annales. Avant le match, les données étaient claires, le Sénégal déjà qualifié, pourrait faire une revue d’effectif avec l’arrivée de nouveaux joueurs dans la tanière et peaufiner quelques stratégies en vue des échéances futures, voir les prochaines eliminatoires du Mondial 2022, et pour le Congo, il fallait surtout gagner et obtenir le droit de participer à la prochaine CAN, surtout avec la victoire un peu plutôt dans la journée de la Guinée Bissau face à l’Eswatini (1-3), qui le mettait sous pression.

Le match débuta sous un faux rythme, le Sénégal imprime un rythme de sénateur face à un bon bloc congolais. Les 2 équipes essayent de poser le jeu, sans donner l’impression de vouloir aller droit à l’assaut des camps adverses. Le pressing des 3 joueurs congolais de devant, gênaient la relance sénégalaise. Et dans l’entre-jeu sénégalais, l’animation faisait défaut, et seul le jeune messin se révèle. Il a fallu attendre la 28e minute, pour voir la première action dangereuse du match, Sadio Mané hérite d’un bon décalage de Pape Matar Sarr (28e) pour trouver la barre transversale. Les congolais essaient de réagir dans la foulée, mais Abdou Diallo veille. Le parisien réalise une bonne première période, avec des relances précises et des couvertures très sures.

ADVERTISEMENT

De retour aux oranges, les 2 équipes repartent pied au plancher. Les congolais, se ruent dans les buts sénégalais, Diallo couvre sur Makiese, alerté dans la surface (53). Les sénégalais réagissent par à coup. Krepin Diatta, le monegasque, passe complètement à côté de son sujet, Diao Baldé Keita, sevré de ballons mais pas du tout remuant n’est pas dans le coup, Sadio Mané est à des années lumières du virevoltant attaquant des Reds. Malgré les 4 changements opérés par Aliou Cissé, le Sénégal ne parvient pas à s’imposer face au Congo. Ce fut un match nul sur tous les points, mais aussi aussi celui des premiers pour le Sénégal : premier match nul après 4 victoires de rang et première rencontre des Lions sans trouver la faille.

L’equipe nationale sénégalaise n’a pas su rehaussé son niveau de jeu, et cela devient inquiétant, avec tout le potentiel dont dispose la tanière. Ca devient une habitude de voir la selection des Lions, peiner pour faire le jeu. Le contenu proposé est loin des standards des potentiels vainqueurs de CAN. Il reste 2 matchs à disputer, peut être que le coach saura concocter un bon cocktail. Avec un tel effectif, le Sénégal doit faire le jeu,et surtout le répéter souvent. Avec son standing, l’équipe nationale doit inspirer de la peur aux adversaire, oui, être une équipe injouable et crainte de partout.

Avec ce nul, le Sénégal (1e, 13 pts) est assuré de terminer en tête du groupe I compte. Le Congo (2e, 8 pts) jouera une « finale » lors de la dernière journée à Bissau, face aux Djurtus (3e, 6 pts) qui se sont relancés en déplacement cet après midi, face à l’Eswatini (1-3).

Cette dernière rencontre promet des étincelles, la Guinée Bissau voudra participer à une 3ème CAN consécutive, après celle de 2017 et 2019. La dernière participation du Congo à la CAN, remonte en 2015, ou il fut sorti en quarts de finale.