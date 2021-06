En cas de signature, le PSG disposerait à nouveau d’un défenseur central expérimenté au cœur de sa défense, un an après le départ de Thiago Silva. Ce n’est pas que Kimpembe et Marquinhos aient fait une mauvaise saison, mais l’arrivée du joueur espagnol donnerait un plus à une équipe qui continue de rêver de la Ligue des champions et qui a manqué de rallier une nouvelle finale après avoir perdu en demi-finale contre Manchester City.

Le PSG semble être l’équipe qui est la plus proche de s’attacher les services Sergio Ramos. Selon ‘L’Équipe’, le défenseur central a déjà une offre sur la table qui est très similaire à celle qu’il espérait recevoir du Real Madrid. Un contrat d’un an, oui, mais avec la possibilité de le prolonger d’un an en fonction d’un certain nombre de clauses.

