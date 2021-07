A l’entame de mes propos, j’aimerais présenter mes souhaits anticipés à tous les sénégalais, d’ici et d’ailleurs, une bonne fête de Tabaski. Que le Tout Puissant rétribue tous les efforts consentis pour sacrifier à la tradition d’Ibrahim et nous guide vers le droit chemin.

Par la grâce du Prophète Mohamed (PSL), je prie Allah, afin qu’il repousse la pandémie de covid-19, loin de nos frontières, terrestres, maritimes et aériennes.

Cela dit, l’objet de cette présente contribution est d’apporter quelques précisions, non moins importantes, sur la nature de ma relation avec le Président Bougane GUEYE ainsi que les tâches que ce dernier m’a confiées.

Un Self made man qui incarne le culte du travail

La nature de nos relations dépasse de très loin le cadre politique.

Journaliste sorti des sentiers battus, reconverti avec succès dans les affaires, le Président Bougane GUEYE m’a très tôt fasciné par sa détermination et sa persévérance, à cultiver le professionnalisme et l’excellence.

Comme tout bon mouride, il incarne le culte du travail « ligueye jaamou Yallah ».

Il à réussit ainsi à se faire une place de choix dans le cœur des sénégalais où il anime l’esprit « Self made man » dans un pays à majorité composé de jeunes.

D’ailleurs, sa capacité à s’adapter dans les affaires, lui a très vite permis de créer des entreprises qui génèrent beaucoup d’emplois.

D’un simple salarié, il est passé à un employeur qui intervient beaucoup dans le volet social.

Répondant toujours présent à chaque fois que de besoin (inondations, conjonctures économiques, aides aux personnes démunies…), le Président Bougane GUEYE, a très tôt compris le sens du partage et de la solidarité, surtout dans les moments difficiles.

Un célèbre auteur du nom de Patrick Louis Richard disait en ces termes : « C’est dans les moments difficiles que l’humain montre la vérité de qui il est vraiment. »

Un Homme intègre multidimensionnel

Il faut dire que j’ai très tôt adopté la philosophie du Président Bougane GUEYE.

Ce qui me fascine le plus chez lui, c’est sa dimension humanitaire sans commune mesure. Un véritable homme de terrain qui a arpenté les chemins les plus sinueux, dans la chaleur et la poussière, pour aller à la rencontre des populations dans les zones les plus reculées du pays.

Il faut être vraiment courageux pour abandonner, durant des jours et des nuits, son bureau climatisé et sa famille, rien que pour tendre une oreille attentive à la population qui, par moment, se sent exclue et laissée à elle-même.

La tournée « Tiib Tank » en est une parfaite illustration. C’est pour cette raison d’ailleurs que partout où le Mouvement Gueum sa Bopp passe, les populations sont sorties massivement et volontairement pour réserver un accueil chaleureux.

Malgré la réussite de ces tournées, il faut déplorer certains incidents que nous condamnons avec la dernière énergie (les attaques de Matam et Thiès).

D’ailleurs, puisque nous sommes des républicains, nous avons déposé une plainte contre X auprès du Procureur de la République de Matam, pour que les responsabilités soient situées afin que de tels actes ne restent impunis.

Je persiste et signe, nous sommes des adversaires politiques et non des ennemis. Le Sénégal est une grande nation qui a besoin de la conjugaison de toutes les forces vives, pour se développer.

Pour rappel, seul le peuple est souverain et le dernier mot lui revient. Laissons de grâce le soin à ce dernier, de juger, en fonction des programmes et des résultats.

Le célèbre écrivain Jean Jacques Rousseau, estimait qu’il fallait que «pouvoir du peuple» signifie, non seulement que seul le peuple soit source légitime du pouvoir, mais que de surcroît, il soit seul habilité à exercer ce pouvoir.

Mon rôle en tant que Directeur de Cabinet

Comme vous le savez sans doute, le Directeur de Cabinet coordonne, propulse et booste la vision du Président en suivant à la lettre ses orientations et directives. Ce sont donc ses compétences techniques et surtout sa connaissance des mécanismes décisionnels administratifs et politiques qui en font une personne centrale dans la machine politique.

Nous avons une feuille de route et un programme à présenter aux sénégalais, d’ici et de la diaspora. Le peuple jugera sur le programme et c’est lui seul qui a le dernier mot.

Rendez-vous est alors donné en 2024, lorsque le Président Bougane GUEYE Dani, va arpenter les grilles du Palais.

{Dis: “ô Allah, Maître de l’autorité absolue. Tu donnes l’autorité à qui Tu veux, et Tu arraches l’autorité à qui Tu veux; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le bien est en Ta main et tu es Omnipotent}. [Coran 3: 26].

Dr Mohamed DIALLO

Directeur de Cabinet du Président Bougane GUEYE