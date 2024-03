Championnat Élite Dames/J5 : Golf s’impose en déplacement devant l’Olympique de Diourbel (21-14) et devient dauphin de Disso le leader invaincu

XALIMANEWS-Ce dimanche, en déplacement à Diourbel, Golf Handball Club a enchaîné devant l’Olympique (21-14). Ce succès permet aux Dakaroises de devenir dauphin du leader Disso qui avait disposé (24-27) de Diamono, ce samedi.

Après la défaite (24-17) de Diamono devant Disso ce samedi, Goal pouvait s’emparer de la deuxième place en cas de victoire devant l’Olympique de Diourbel. En déplacement, Mame Anta Bathily, Sokhna Sylla et compagnie ont fait le boulot. Les protégées de Karim Faye s’imposent de 7 points (21-14). A la pause, le score était de 10 à 5 en faveur des Visiteuses. Du coup, les Golfoises enchaînent un autre succès après celui face à Gaston Berger la journée précédente et s’adjugent de la deuxième place (2e, 12 pts+22) en ejectant Diamono (3e, 12 pts+5). Durant ce match, Aissatou Badiane (Olympique de Diourbel) et Rokyatou Traoré (Golf) avec 4 buts chacune ont été les meilleures buteuses du match. Aminata Dia et Mame Anta Bathily, d’habitudes prolifiques, ont été limitées à 2 et 3 buts.

Les partenaires de la gardienne internationale Ndeye Sokhna Sène, continuent leur montée en puissance depuis leur défaite initiale devant Disso.

Résultats 5e journée

Disso/Diamono (24-17)

Djadji Sarr/Toubacouta (32-30)

Gaston Berger/DUC (32-30)

O Diourbel/Golf (14-21)

Classement : 1 Disso (15 pts+30, 4M), 2 Golf (12 pts+22, 4M), 3 Diamono (12 pts+5, 4M), 4 Djadji Sarr (11 pts+18), 5 Gaston Berger (8 pts, 4M), 6 DUC (7 pts-6), 7 Toubacouta (5 pts-11, 4M), 8 Olympique Diourbel (4 pts-58, 5M)