La Conférence des leaders invite ainsi à l’ensemble des bases « à poursuivre la supervision et la sensibilisation sur la révision des listes électorales en cours et à rester vigilent pour la période contentieuse , à faire preuve de dépassement et à s’investir pleinement dans la recherche de consensus dans les investitures , et à s’ouvrir à toutes entités de l’opposition, société civile et mouvements citoyens au niveau local et sans exception pour des listes plurielles et gagnantes dans toutes les collectivités territoriales ».

« la Conférence a enfin procédé à la mise en place des instances et structures que sont la Conférence des Leaders, le Conseil de Conciliation et d’Arbitrage et les commissions techniques », ajoute le communiqué. Avant d’annoncer « la Conférence des leaders entame, dès demain, le processus d’implantation de la coalition dans toutes les communes et départements du Sénégal ».

