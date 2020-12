Mark Ryan a aussi averti que la prochaine pandémie pourrait être plus grave que celle-ci. « Cette pandémie a été très grave… elle a affecté tous les coins de la planète. Mais ce n’est pas nécessairement la plus importante à laquelle nous serons confrontés« , a-t-il déclaré. Pour le scientifique, « c’est un appel au réveil. Nous apprenons maintenant à mieux faire les choses : science, logistique, formation et gouvernance, comment mieux communiquer. Mais la planète est fragile (…) Nous vivons dans une société mondiale de plus en plus complexe. Ces menaces continueront. S’il y a une chose que nous devons tirer de cette pandémie, avec toute la tragédie et les pertes, c’est que nous devons agir ensemble. Nous devons honorer ceux que nous avons perdus en améliorant ce que nous faisons chaque jour.«

Le scientifique a tenu à souligner que l’espoir d’une immunité collective avec le Covid-19 — s’il pouvait s’entendre au début de l’épidémie — n’était plus d’actualité. « Il semble que le destin du SRAS-CoV-2 [Covid-19] est de devenir endémique, comme l’ont fait quatre autres coronavirus humains, et qu’il continuera à muter au fur et à mesure qu’il se reproduit dans les cellules humaines, en particulier dans les zones de contaminations plus intenses« , a conclu le professeur David Heymann.

