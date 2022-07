Le président Alassane Ouattara a reçu ce jeudi 14 juillet ses deux prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Les ténors indétrônables de la scène politique ivoirienne se sont entretenus pour la première fois depuis douze ans. Cette réunion intervient dans le cadre du dialogue politique, à un moment d’apaisement.

Au sortir de leur réunion, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se sont contentés d’une déclaration très succincte que Laurent Gbagbo, le cadet du trio, s’est permis de lire. Il a fait mention d’un échange « constructif », « dans la vérité », qui permettrait « la décrispation du climat socio-politique » en Côte d’Ivoire.

Leurs retrouvailles étaient attendues depuis le retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire, il y a un peu plus d’un an. Elles s’inscrivent dans les recommandations du dialogue politique qui s’est achevé en mars dernier. Cette rencontre relève du symbole, c’est-à-dire mettre la balle à terre et discuter pour la paix et la réconciliation. Ces dernières semaines, il y a eu des signes d’apaisement. D’abord, les partis de Gbagbo et de Bédié ont soutenu l’élection d’Adama Bictogo, une figue du camp présidentiel, à la présidence de l’Assemblée nationale. Ensuite, Charles Blé Goudé, l’ancien ministre de Laurent Gbagbo toujours à La Haye, a enfin reçu son passeport il y a un mois après un an d’attente.

On se doute que des discussions ont lieu concernant les prochaines élections régionales et municipales de l’an prochain pour avoir un climat apaisé. On peut aussi supposer qu’ils ont échangé sur les exigences de Laurent Gbagbo et d’Henri Konan Bédié sur la libération des prisonniers politiques, la réforme de la Commission électorale indépendante et de la carte électorale.