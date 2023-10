Après les allocutions de certaines personnalités politiques et invités dont, la présidente de la Fédération sénégalaise de Skate et Rollers Madame Awa Nar Fall et la présidente des Maires francophones, Ariana, le Maire de Dakar Barthélémy Dias a pris la parole comme dernier intervenant. « C’est avec beaucoup de fierté que je procède aujourd’hui à l’inauguration de la Place des Cultures Urbaines de Dakar. C’est un moment exceptionnel de rendre un hommage appuyé à un homme exceptionnel, je veux nommer monsieur le Maire honoraire de la Ville de Dakar, Khalifa Babacar Sall. » A d’emblée déclaré l’Edile de la Ville de Dakar sous les applaudissements nourris du public. Ce dernier de renchérir, « C’est précisément en 2014 que le Maire Khalifa Babacar Sall, maire honoraire de la Ville de Dakar avait initié un dialogue inclusif et participatif avec tous les acteurs des Cultures Urbaines de Dakar pour voir comment soutenir davantage la filière en replaçant Dakar comme la première capitale des Cultures Urbaines olympiques. Ces discussions ont abouti à la création de la maison des Cultures Urbaines de Dakar, 1ère centre de formation ,d’animation et de documentation aux métiers des cultures urbaines, installé dans la Commune de Ouakam et inauguré en mars 2018 par mon prédécesseur à qui je souhaite un hommage appuyé, je veux nommer Madame Soham Wardini. » Monsieur Barthélémy Dias a rappelé que la Place des Cultures Urbaines des HLM Patte d’Oie dont les travaux avaient commencé en 2016, a pris de temps avant de prendre forme du fait de la pandémie du Covid-19, qui a un peu retardé son exécution.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy