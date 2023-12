Parmi les objets saisis figuraient un laser coupant, un chalumeau, des marteaux et burins, un lot de cagoules, des gants, et un véhicule Audi A4 non documenté. Le parquet de Diourbel a décidé de demander l’ouverture d’une information judiciaire, et c’est ce mardi que Baye Modou Fall et ses comparses seront informés de leur sort.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy