Un chiffre plutôt élevé et difficile à réduire. Mais désormais, les agences administratives et académiques se livrent une bataille pour tenter de combler cette lacune. Selon l’inspecteur de l’Académie, la première solution pourrait être de recruter des professeurs. Il s’agit d’enseignants du primaire qu’il faut envoyer dans les collèges et lycées selon le secteur qui manque d’enseignants. Samba Diakhate a souligné le manque d’enseignants en philosophie, en mathématiques et en langues.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy