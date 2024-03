Demain les sénégalais vont élire leur cinquième président (Par Mouhamed Diankha)

Des élections qui se joueront entre trois candidats à savoir Bassirou Diomaye Faye, Aliou Mamadou Dia et Amadou Ba.

La montée grandissante de la coalition Diomaye Président portée devant la scène par le parti PASTEF et une groupe non négligeable de partis d’opposition fera t’il face à l’expérience de BBY incarnée par Amadou Ba.

Quid de Aliou Mamadou Dia du PUR qui engrange une grande partie de l’électorat des mourtarchidines et des Senegalais soif de changement.

Des douze jours de la campagne électorale j’en tire des conclusions sur la base d’analyse personnelle subjective ou non sur les trois candidats cités plus haut.

Aliou Mamadou Dia, brillant agent de développement discret, courtois et discipliné. le PUR une offre nouvelle dans les pratiques politiques en se fondant essentiellement sur la confiance et la capacité des populations à prendre en charge leur propre destinée, dans un élan de solidarité nationale et de justice sociale. La force du PUR repose sur la grande communauté des mourtarchidines.

Le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) s’est doté d’une vision prospective du développement portée par le candidat Aliou Mamadou DIA à travers le programme « Nite ak Naataange » (humanisme et prospérité). Cette vision ambitionne de parvenir à « Un Sénégal prospère bâti dans l’équité, la transparence, la droiture, l’unité et le respect de la dignité humaine ». Amadou Ba le candidat de la continuité et du pouvoir accusé à tord ou à raison par une partie de la jeunesse comme comptable des résultats mitigés des 12 ans de pouvoir de Macky Sall. Ce dernier considérait comme un président qui travaille pour les intérêts de l’ancienne colonie. Mal aimé par les jeunes engagés, anti-impérialistes. Son programme placé sous le sceau de la continuité du PSE s’appuie sur les réalisations des 12 ans de règne de l’APR pour convaincre l’électorat sénégalais. Pour dire une suite de la politique de développement basé sur la construction d’infrastructures de grande envergure pour connecter et désenclaver le Sénégal. La faiblesse de son programme reste à mon avis le manque de politique de souveraineté économique et politique. Même si sa principale force repose sur le bilan du PSE avec les grandes réalisations. Bassirou Diomaye Faye, candidat de la rupture propulsé après l’élimination du leader du PASTEF porte le rêve d’une grande partie de la jeunesse qui aspire au changement. Il reste sans doute la grande attraction de ces élections. A l’image de son mentor Ousamne Sonko il semble être constant, rigoureux d’attaque sur le régime actuel, teigneux opposant avec une offre politique basée sur la vision du PASTEF qui prône les doctrines comme le patriotisme et le nationalisme. Son programme politique “LE PROJET” se fonde sur une vision claire qui est de faire du Sénégal une nation juste, prospère, souveraine et ancrée dans des valeurs fortes. Une vision qui prône la nécessité de trouver de nouvelles voies de développement économique et social du Sénégal se fondant sur les valeurs que sont : LE PATRIOTISME LE TRAVAIL L’ETHIQUE ET LA FRATERNITÉ.

Votons utiles dans la joie et dans la paix. Et que le meilleur arrive au Sénégal.

Votons également en passant à l’avenir de notre cher Senegal.

Nous souhaitons des élections apaisées et dans la plus grande transparence, le peuple en sortira vainqueur.

Qu’Allah veille sur le Sénégal ??

Vive le Sénégal

Vive l’Afrique

Mouhamed DIANKHA

Analyste politique