XALIMANEWS: La question du 3ème mandat est loin d’être évacuée. Le président SALL qui fait dans le clair-obscur incite le landerneau politique à s’interroger quant à ses réelles motivations. Pour le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D), Macky SALL doit faire une déclaration et renoncer publiquement à un prochain mandat. Ce qui, selon l’ancien Directeur exécutif du Club des Investisseurs Sénégalais (CIS), peut aider à réduire le stress des populations. Abdourahmane DIOUF estime que le chef de l’Etat est à son dernier mandat et doit le réitérer solennellement. « Il n’y aura pas de troisième mandat. Je pense qu’il ne veut pas faire un troisième mandat. Et on n’est pas dans une logique de lui accorder un troisième mandat. Ma conviction c’est que le stress que les Sénégalais sont en train de vivre est lié au fait qu’ils n’ont pas prévisibilité sur le calendrier électoral », explique l’ancien de Rewmi qui était l’invité de l’émission le « Grand Jury ». Pour Abdourahmane DIOUF, il n’y a pas de doute possible, « le 3 avril 2024, il y aura une passation de service au Sénégal. Le président Macky SALL devra passer la main ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy