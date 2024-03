Élargissement de la Coalition ‘Khalifa Président’ : 73 partis et mouvements rejoignent les rangs

XALIMANEWS-À moins de deux jours du scrutin présidentiel, la Coalition « Khalifa Président » enregistre un élargissement de ses rangs, avec l’adhésion de 73 partis et mouvements au candidat Khalifa Ababacar Sall pour l’élection du 24 mars prochain.

Lors d’une conférence de presse tenue hier, les alliés ont loué les « valeurs » de leur candidat et ont exprimé leur confiance en une « victoire éclatante » le soir du dimanche 24 mars. Le président de la conférence, Omar Cissé, a déclaré que la coalition était en discussions avec d’autres acteurs pour élargir ses soutiens.

« Tous les partis et mouvements épris de justice, de paix, de développement nous ont rejoints», a déclaré le président de la conférence. Omar Cissé a affirmé que la coalition est en pourparlers avec d’autres acteurs pour gonfler leurs rangs.

Il a souligné que seules les valeurs et le profil idéal de Khalifa ont motivé leur rassemblement, affirmant que les Sénégalais feront le bon choix.

Parmi les soutiens de Khalifa Ababacar Sall figurent le Parti pour la Renaissance et le Développement (PRD) et la Ligue Démocratique/Debout, ainsi que des leaders éminents tels que Jean-Baptiste Diouf et Hélène Tine.