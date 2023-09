Le responsable de la communauté Cheikh Modou Mbacké, prenant la parole, a magnifié ce geste ô combien important et a salué la présence des fidèles. Il a en outre prié pour les fils du Sénégal présents au pays de l’Oncle Sam pour qu’ils vivent ensemble en parfaite harmonie et dans la paix. Adoul Khadr Lo, plus connu sous le nom de Djily Lo a eu aussi sa part de prière et de témoignages lors du Magal. Il était l’un des instigateurs de cet événement à Louisville et il a été rappelé à Dieu il y’a moins d’un an. Par Papa Waly NDAO, Louisville Kentucky (États-Unis)

Le lieu habituel a été changé cette année pour la simple et unique raison que la communauté sénégalaise a grandi. Le Nur Islamic Center qui servait d’habitude le lieu de convergence des fidèles Mourides est devenu très étroit pour la célébration du Magal. Les organisateurs ont préféré changer la donne en choisissant l’hôtel Ramada sis dans le 9700 Hurstbourne Parkway. L’endroit est plus convivial et adapté à cette nuit religieuse dont la popularité a pris une proportion exponentielle. Personne n’était en reste pendant toute la journée, durant laquelle le récital du coran et la lecture des « Khassida » du vénéré Cheikh ont été à l’ordre du jour. Une conférence sur sur la vie et l’œuvre de Khadim Rassoul, ainsi que son exile au Gabon a été au menu durant la nuit. Les autres communautés religieuses, représentées, ont également participé à la commémoration avec des témoignages très interessant sur le guide de la confrérie mouride.

