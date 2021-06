Un succès qui leur permet de valider leur billet pour les 8es de finale. En fait, ils n’auront besoin que d’un nul face à la Macédoine du Nord le 21 juin prochain pour terminer en tête de la poule. Avec six points sur six possibles, ils occupent la tête du classement de cette poule C devant l’Ukraine et l’Autriche (3 pts). Novice à l’Euro, la Macédoine du Nord ferme la marche avec zéro point et déjà deux défaites au compteur.

XALIMANEWS- La victoire et la qualification pour les Pays-Bas. Avec un penalty de Memphis Depay et un but de Denzel Dumfries, les Néerlandais ont eu raison de l’Autriche (2-0) ce jeudi, à Amsterdam, lors de la deuxième journée de la phase de poules de l’Euro 2020 (groupe C).

