Donc tous ses éléments sortent du rapport et nous permettent de voir ou on en, et ou est-ce que des progrès doivent être faits. Ce que nous voyons dans le rapport, c’est que la part allouée dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise est aussi insuffisante et nous recommandons aux entreprises d’aller plus loin. Sans oublier les conséquences environnementales occasionnées par ces entreprises exploitantes.

Selon elle, Il y’a de l’argent on a parlé de 300 milliards de francs CFA mais quand nous allons sur le terrain, nous avons souvent les populations qui se plaignent. C’est la raison pour laquelle après chaque rapport nous sommes à Kédougou, Tamba, Thiès Ziguinchor pour parler avec les planificateurs. Notre combat, c’est celui de la transparence, c’est quand il y’a transparence qu’on voit ou on peut juger les progrès. Si on ne savait pas qu’il y’a autant de milliards, on ne se poserait pas la question sur les populations.

