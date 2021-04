La liste des structures publiques et privées qui se « servaient » auprès de Dahai Co alors que la société agissait dans l’illégalité absolue. Après Dopro pharma biomedic, l’administrateur des greffes jette le trouble sur l’existence légale de Dahai Co. Après la perquisition et la saisie de nombreuses et nébuleuses facteurs, les mis en cause sont placés sous mandat de dépôt ce jeudi, rappelle iGFM.

