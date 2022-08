Le Front pour l’émergence et le renouveau au Mali (Fer-Mali) était parmi les premières organisations à exiger le retrait de la force française Barkhane. Ses vœux ont été exaucés par les autorités maliennes de transition, dont Fer-Mali est un fidèle soutien. Aujourd’hui, Sory Ibrahima Traoré, président de Fer-Mali, est donc très satisfait. « Le départ du dernier de Bakhane, aux yeux de tous ceux qui ont réclamé le départ des forces françaises, est pour nous une victoire historique. On était arrivé à un point dans la collaboration et dans la conscience collective des Maliens où la présence de la force Barkhane n’était pas bien perçue », explique-t-il au micro de RFI. « Ce départ, pour nous, est un nouveau départ pour notre génération. Le Mali et les Maliens vont se faire le devoir d’occuper le vide que cela va créer ».

