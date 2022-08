La Cojer de Dagana qui accuse Oumar Sarr d’être coutumier des faits, lui demande d’accorder du respect et de la considération « aux hommes et femmes qui ont toujours tenu le flambeau de la coalition présidentielle dans le département ». Ces jeunes Apéristes disent être « loyalement avec le Président Macky Sall par principe et conviction ». Ils affirment également « sonner la fin de la recréation » en déclarant ne plus « plus permettre aux politiciens à la recherche de strapontins et de sinécures de semer la zizanie dans notre coalition, jadis très attractive et performante électoralement dans le Walo ».

