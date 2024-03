Fiscalité : Macky Sall efface la dette des patrons de presse

XALIMANEWS- Suite à une rencontre avec les membres du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS), le président de la République Macky Sall a annoncé un effacement de la dette fiscale contractée par les entreprises sénégalaises de presse qui s’élève à plus de 40 milliards. Par ailleurs, les télés et radios vont payer mensuellement 500 mille francs à la Tds au lieu d’un million.