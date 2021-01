ADVERTISEMENT

XALIMANEWS-La prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine de football (CAN 2022) se déroulera au Maroc, a décidé la Confédération africaine de football (CAF) ce 15 janvier 2021. La CAN 2022 pourrait être qualificative pour la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande, d’après RFI parcouru par xalima. La CAN 2020 avait été annulée, faute de pays-hôte et à cause de la pandémie de Covid-19.

Cette CAN 2022 devrait être la première édition à 12 équipes, les précédentes ayant rassemblé 8 pays. L’édition 2020 aurait dû inaugurer cette nouvelle formule. Mais elle avait été annulée par la CAF, le Congo-Brazzaville ayant renoncé à l’abriter et la pandémie de Covid-19 ayant empêché de trouver une solution de repli. Le Nigeria avait remporté la CAN 2018.