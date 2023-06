XALIMANEWS-Dans une vidéo publiée ce jeudi sur les réseaux sociaux d’Al-Ittihad, Karim Benzema s’est exprimé sur son choix de signer en Arabie saoudite.

« Je me sens bien, je suis content de rejoindre un club mythique. Ça va être un nouveau challenge, une nouvelle vie, j’ai hâte de commencer à m’entraîner. C’est un top club en Arabie saoudite, avec beaucoup de passion de la part des fans et beaucoup de trophées. Pourquoi l’Arabie saoudite ? Je suis musulman, c’est un pays musulman et j’ai envie de vivre là-bas », a posté le Ballon d’Or 2022 dans ses propos relayés par RMC. L’ancien Lyonnais de poursuivre, « Il y a Cristiano Ronaldo, un ami, c’est bien de le retrouver et ça montre aussi que l’Arabie saoudite commence à monter de plus en plus au niveau mondial. C’est ce qui est important ».

Karim Benzema a aussi justifié son choix de rejoindre ce pays du Golfe Persique : « C’est différent de l’Europe mais j’ai déjà été en Arabie saoudite, je me sens bien. C’est un pays musulman, qui est beau, et c’est là que j’ai envie d’être. C’est important d’être dans un pays musulman où je sens déjà que les gens m’aiment, ça va me permettre d’avoir une nouvelle vie. J’ai envie de parler couramment la langue arabe, pour moi c’est important. Il y a plein d’autres choses. J’ai la chance d’être en Arabie saoudite, la Mecque est proche, je suis croyant donc c’est important pour moi. Je suis à ma place, c’est là où je vais me sentir le mieux. Quand j’ai discuté avec ma famille, ils étaient tous très contents, ils vont tous venir. Je sais que notre place est en Arabie saoudite », a ajoué l’ancien capitaine du Real Madrid.