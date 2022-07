«Il a gagné la Ligue des champions il y a deux ans et c’est sans aucun doute l’un des meilleurs attaquants de ces dix dernières années. Dans le football aujourd’hui, 50 millions ne semblent rien. Quand je suis allé à Madrid, je n’imaginais même pas. Je suis arrivé en 2006. Avant, payer 50 millions d’euros pour quelqu’un semblait impossible maintenant ça ne ressemble plus à rien. Payer 50 millions pour un joueur de 34 ans… il doit être un crack. Et Robert l’est. Peut-être que c’est plus un tueur, mais je pense que ça ira parfaitement. Xavi va le mettre en forme de la meilleure façon. Il n’y a pas d’âge dans le football. Benzema a marqué 15 buts en Ligue des champions et il n’y a pas d’âge. Robert est un animal. Je pense que le Barça a fait une belle signature.» L’ancien joueur d rd Dortmund saura apprécier.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy