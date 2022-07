10x #CAFAwards2022 Player of the Year (Men) nominees! ? Which of them will be shortlisted? ? pic.twitter.com/qFi5Qb07Gq

Le 21 juillet prochain, nous connaîtrons l’identité du Ballon d’Or africain 2022. Le Sénégalais Sadio Mané ex-Red devenu Bavarois et son ex compère Mohamed Salah, ont plus de chances de remporter le titre de joueur de l’année lors des CAF Awards. Ils seront en compétition avec Ryad Mahrez, l’algérien de Manchester City. Cependant, le MVP et vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, Sadio Mané, fait figure de favori, devant ses prestigieux concurrents. le natif de Bambali, pourrait renouer avec cette distinction personnelle qu’il avait remportée en 2019.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy