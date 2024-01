Le pays de la Lagune Ebrié, va bientôt abriter la CAN qui devait se tenir initialement en 2023 avant d’être décalée. Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, est pensionnaire de la poule I, en compagnie de la Gambie, du Cameroun et de la Guinée. Les Lions feront leur entrée en matière dans la compétition le 15 janvier à Yamoussoukro à partir de 14 heures face aux Scorpions. Ils enchaîner ont quatre jours plus tard (19 janvier) contre les Lions Indomptables pour le choc des fauves, à partir de 17 heures. Le dernier match de poule de Sadio et compagnie de fera le 23 janvier, toujours à 17 heures devant les voisins du Sily national de Guinée. Voici en dessus le calendrier complet des matchs avec les dates et heures.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy