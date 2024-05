Football-France/Régional 2 : Kalidou Koulibaly est le nouveau propriétaire du CS Sedan-Ardennes

XALIMANEWS-Kalidou Koulibaly a acquis récemment le CS Sedan-Ardennes, devenant ainsi son nouveau propriétaire. Ainsi, le capitaine des Lions de la Teranga emboîte le pas à son coéquipier en équipe nationale, Sadio Mané le propriétaire du Club de Bourges pensionnaire de National 2 français.

« Une semaine après l’annonce officielle du projet « emmené par Teddy Pellerin et donc qKalidou Koulibaly, ce dernier a décidé de nous faire l’honneur de sa présence ce lundi.

Une visite qui montre et qui valide l’intérêt du joueur sénégalais. Merci à lui pour cette rencontre amicale avec exclusivement les membres du conseil d’administration ainsi que Didier Herbillon et des élus de la Ville de Sedan et Cédric Branz représentant Ardennes Métropole. S’en est suivie, une visite express du Château fort de Sedan en compagnie du maire de la ville. » A posté le CSSA-Association sur sa page Facebook officielle.

Âgé de 33 ans, défenseur sénégalais, qui a roulé s bosse partout en Europe, avec réussite, et qui fait les beaux jours du club saoudien d’Al Hilal avec qui il vient d’être sacré champion, est devenu le nouvel actionnaire du club de Regional 2. D’où cette visite surprise dans les Ardennes, ce lundi.

Dans ce projet porté par Koulibaly et Teddy Pellerin, l’objectif est de remonter en National 2 dans les quatre prochaines années, rapporte Footmercato. Ce lundi, Kalidou Koulibaly a inspecté les installations à Sedan en compagnie de Didier Herbillon, le maire de la ville, Daniel Guérin, président du club, et Cédric Branz, représentant d’Ardennes Métropole.