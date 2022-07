Pour faire face au pays hôte, le coach des Lionnes Mame Moussa Cissé alignait une formait assez remaniée, très loin de la composition qui a disputé les 2 premières journées. La première période dominée par les Nord-africaines, s’est soldée par un score nul et vierge. Il a fallu la seconde période pour que le choc se débride. Dans ce début de seconde mi-temps où les Sénégalaises se sont montrés plutôt fringantes, un coup du sort intervint. Le Maroc obtient un penalty suite à une faute de main de Salimata Ndiaye, après 10 minutes de jeu (55e). Chargée d’exécuter la sentence, la capitaine adverse Ghizlane Chebbak ne se fit pas prier et ouvrait le score (1-0), pour ce qui est le 3ème penalty obtenu par le pays hôte dans cette CAN 2023. Ce soir sera maintenu jusqu’au terme de la partie et du coup permet aux Lionnes de l’Atlas de terminer premières du groupe A, après avoir infligé aux partenaires de Ndeye Awa Diakhaté leur première défaite. De ce fait, en position de Deuxième du Groupe A, le Sénégal affrontera en quarts de finale le premier du Groupe B. Ce sera la Zambie, la Tunisie ou le Cameroun.

