«Je sais bien qu’ils s’en foutent et que ma petite personne ne changera pas la face du monde (…) Le seul sens de cet événement, on le sait tous, c’est le pognon!» L’ancien de l’OM a ensuite conclu : «dire nous on joue pas, dire nous on diffuse pas, nous on fait pas de pub etc etc… C’est tout à fait faisable. Parfois dans la vie, il faut prendre des décisions, même si cela nous coûte. Depuis que je gosse c’est un événement que j’adore, que j’attends et que je regarde avec passion. Que la France gagne, perde, rien à carrer! Dans la vie, il y a des choses bien plus importantes que le foot! A la place, je me referai tous les épisodes de Colombo, ça fait longtemps que je les ai pas vus.» Le message est passé.

