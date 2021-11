XALIMANEWS-Pour sa dernière sortie dans ces phases de poules des Éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Sénégal avec un léger mieux, a disposé du Congo (2-0) et réussi son pari de garder son invincibilité. Portés par Ismaila Sarr auteur de ses 7e et 8e buts en sélection, les Lions ont été à leurs avantages, lors d’une partie où le score aurait pu être beaucoup plus flatteur.

Les Lions, peuvent se faire pardonner par le public présent ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès, après leur prestation mitigée lors de la 5e journée au Togo (1-1). Face au Congo, lors d’une partie sans pression, la sélection sénégalaise est apparue plus affûtée que lors de sa dernière sortie. Aliou Cissé, le coach national installé dans les tribunes pour faute de 2 cartons jaunes, pouvait laisser Régis Bogard, son adjoint diriger la manœuvre sur le banc. Avec un léger remaniement dans le onze, Alfred Gomis à la place de Mendy dans les buts, Habib Diallo et Nampalys, titulaires aux places de Kouyaté et Famara Diedhiou, les Lions pouvaient attaquaient ce match. Une rencontre qui s’annonçait ouverte des les premières minutes. L’adversaire ne ferme pas le jeu et les Locaux se ruent à l’attaque, le match s’anime et s’équilibre. Boulaye Dia aligné en attaque au côté de Diallo, lance les hostilités mais son tir est contré (7e), une minute après, il est lancé par Kalidou, la défense congolaise veille. Légère domination sénégalaise, qui se concrétise par le premier but de la partie. A la réception d’un ballon à l’entrée de la surface adverse côté droit, Ismaila Sarr, d’un contrôle du droit, enroule merveilleusement dans la lucarne gauche des filets congolais (13e, 1-0). Le joueur de Watford vient de mettre son 7e but en sélection. Ne se contentant pas de cela, l’ancien de Génération Foot y va de son doublé, sur un impeccable service de Saliou Ciss alerté depuis la gauche par Habib Diallo (24e, 2-0). Les Lions font le break. Krepin, en patron, dirige le jeu avec maestria, Nampalys dans son rôle de relayeur se débrouille pas mal. Le contenu proposé par les partenaires de Gana Gueye est assez convaincant. Les 2 avants centres, Boulaye et Habib, de par leur activités sur le front de l’attaque, gênent l’arrière garde adverse et permettent à leurs partenaires de s’engouffrer dans les brèches. Il a fallu attendre la 41e minute, pour voir la première occasion dangereuse du match du côtécongolais, sur un puissant tir assez lointain, dévié en corne par Alfred Gomis (41e). La pause intervient sur cette avance de 2 buts en faveur du Sénégal.

De retour des vestiaires, après une première velléité congolaise, Krepin Diatta, à l’intérieur de la surface congolaise, d’une pichenette un peu au dessus, rate la balle du 3-0. Les Lions contrôlent le match à leur guise, et à la 60e minute, le Sénégal effectue un double changement, avec les entrées des 2 Olympiens Bamba Dieng et Pape Gueye qui etrenne sa première sélection, qui remplacent Boulaye Dia et Gana Gueye. Dieng, six minutes après son entrée, se signale sur un tir dans la surface repoussée par Mafundi l’excellent goal congolais, et dans la foulée, Ismaila Sarr à l’intérieur de la surface, rate l’occasion de réussir un hat trick (67e). Le Sénégalais font preuve de maladresse devant les buts. Le match commença à baisser d’intensité, Bouna Sarr moins en jambe qu’en première période s’essaye sur un tir stoppé par le gardien adverse. Les défenseurs s’y mettent aussi, côté sénégalais, Pape Abdou Cissé, sur un centre de Sarr lancé par Nampalys, catapula de la tête la balle au dessus (77e). Le jeune Pape Matar Sarr prend la place d’un autre Régional de l’étape, Habib Diallo muet mais auteur d’une bonne partition (78e). Le joueur de Metz, apporte de la fluidité dans le jeu de par sa facilité balle au pied et sa vivacité. Après une action où Bamba Dieng à fait un peu de laxisme sur une passe adressée à Ismaila Sarr et qui aurait pu faire mouche, le banc sénégalais opéra deux autres changements, Abdoulaye Seck et Moustapha Name, vont prendre les relais de Pape Abdou Ciss et Nampalys Mendy auteur d’une bonne partie. Le reste ne donna rien et les Lions terminent en beauté tout en conservant leur invincibilité. Ce soir, on a senti un léger mieux dans le contenu proposé par la bande à Kalidou Koulibaly, le jeu était simple et il y’avait beaucoup plus de construction. Ce système 4-4-2 semble mieux maîtrisé que les autres schémas essayés jusque là. En attendant les Barrages de Mars, les Lionspeuvent savourer cette qualification.