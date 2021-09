XALIMANEWS-Ce mardi, au Stade Massamba Debat de Brazzaville dans le cadre des Éliminatoires de la Coupe du Monde de la zone Afrique, le Sénégal a disposé du Congo (1-3) au terme d’un match qui s’est débridé dans les 10 dernières minutes. Dans cette victoire poussive des Lions, on peut noter l’énorme activité de Boulaye Dia, la maestria de Mané et l’entrée salvatrice de Saliou Ciss.

Ce mardi, en déplacement à Brazzaville, le Sénégal a fait le plein dans la poule H, engrangeant une deuxième victoire de rang ce qui lui donne le droit d’occuper seul le fauteuil de leader de la poule H. Lors de cette rencontre, les Lions ont remporté une victoire un peu poussive mais ô combien importante. Les protégés d’Aliou Cissé ont peiné pour faire le jeu comme d’habitude, la où les Congolais étaient à l’aise, essayant de camper le jeu dans le camp sénégalais, avec un jeu fait de passes et de mouvement. Cependant, les Lions étaient solides derrière avec une défense qui n’a pas concédé beaucoup d’occasions mais dans laquelle les 2 latéraux ( Ballo Touré et Ibrahima Mbaye) n’ont pas apporté grand chose sur le plan offensif. Le gardien de but Édouard Mendy, n’a pas eu beaucoup de boulot à faire, excepté le penalty réussi par le joueur congolais et auparavant le face à face gagné devant un diable rouge (9e), voir le tir qui rebondit devant lui avant de sortir près de son poteau gauche (50e). Dans l’entre-jeu, le Congo a fait jeu égal avec le Sénégal, chahutant même par moment Gana, Lopy et Sima. Les 2 premiers sans être flamboyants ont juste fait le job en essayant de servir les 3 de devant et sécurisant leur défense sans beaucoup apporter en terme offensif, alors que le joueur du Slavia de Prague, en position d’exception, n’est pas trop dans ses aises malgré ses bonnes intentions, lui d’habitude attaquant axial dans son club.

Mais hier, le Sénégal pouvait compter sur le buteur Boulaye Dia et Sadio Mané. La connections entre ses 2 joueurs offensifs est entrain de prendre forme depuis 2 matchs. Le joueur de Villareal et le Red, se trouvent à yeux fermés et leur tour de passe passe desarconne les défenses adverses. Boulaye Dia à fait preuve d’une énorme activité au front de l’attaquant posant beaucoup de problèmes à l’arrière garde locale, et s’il n’avait pas fait preuve de maladresse aux 21e et 50e, il aurait but réussir un triplé et devenir le héros du jour. Mais, malgré ses ratés, il a bien joué sa partition avant d’être remplacé par Famara Diedhiou (76e). Son compère d’attaque Sadio Mané, est resté dans la continuité de son match face au Togo (2-0). Disponible, en bon meneur de troupe, Mané a trouvé ses partenaires, Boulaye par 2 fois (21e et 50e) et Famara Diedhiou après un joli slalom (77e), mais ces 2 potes ont vendagé leurs opportunités. Fauché à l’entrée de la surface alors qu’il filait au but (71e), lancé, l’attaquant de Liverpool est récompensé de son match par un but obtenu sur un penalty qu’il s’est lui même créé (87e). Un bon match de la part de l’enfant chéri de Bambaly. L’autre membre de l’attaque, Ismaila Sarr fut l’auteur du but qui redonna l’avantage aux Lions (83e, 1-2) servi par le nouvel entrant Saliou Ciss (83e). Le joueur de Watford, malgré son explosivité et sa belle conduite balle au pied, peut apporter plus à l’équipe. Sarr doit se faire violence et ne pas s’habituer à tomber à chaque contact, il doit varier dans son jeu, faire des appels à l’intérieur, solliciter des une-deux soit avec Boulaye ou Mané. L’ancien de Génération Foot doit être ce joueur de rupture qui apporte de la valeur ajoutée à la tanière. On ne peut pas se contenter que de ses quelques éclaircies dans un match, il doit être constant dans ses performances, doit enchaîner les prestations de haut vol avec les Lions, et s’habituer à scorer. Ismaila Sarr a un énorme potentiel à parfaire.

ADVERTISEMENT

Dans ce match, chapeau à Saliou Ciss. Entré à la place de Ballo Touré à la 60e minute, il s’est tout de suite signalé par un centre dévié de la tête par un défenseur local. Ses appels côté gauche et sa connexion avec Mané, ont donné du fil à retordre à la défense du Congo. Et sur une de ses centres, Ismaila Sarr surgit pour redonner l’avantage à la bande d’Aliou Cissé (83e, 1-2). Il a fait mieux que Ballo Touré et Ibrahima Mbaye, réunis. Son entrée à été pour beaucoup dans la fin de match tonitruante des Lions.