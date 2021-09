XALIMANEWS-La rencontre au sommet opposant le Brésil à l’Argentine comptant pour la 8e journée des Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 Zone Amsud, a été arrêté après 5 minutes de jeu, pour des problèmes sanitaires.

Le match revanche de la dernière Copa America remporté, à accouché d’un souris, le choc tant attendu de cette 8e journée des Éliminatoires de la Coupedu monde 2022 de la zone Amsud, fut interrompu après 5 minutes de jeu. Pour cause, quatre joueurs argentins (Martinez, Buendia, Lo Celso et Romero) ont voyagé depuis l’Angleterre cette semaine et auraient fait de fausses déclarations, d’après les autorités sanitaires brésiliennes. Finalement, l’Anvisa (agence brésilienne de veille sanitaire) a stoppé la partie après seulement cinq minutes de jeu. Une situation assez cocasse. Après quelques minutes de conciliabules sur les bancs de touche, l’Albiceleste a décidé de rentrer au vestiaire dans la confusion. Il a été confirmé que le match avait été interrompu en raison d’un «non-respect des règles de santé publique, qui impliquent quatre joueurs argentins», ont précisé les diffuseurs de la rencontre. En effet, quatre joueurs argentins (Martinez, Buendia, Lo Celso et Romero) ont voyagé depuis l’Angleterre cette semaine et auraient fait de fausses déclarations, d’après les autorités sanitaires brésiliennes.

D’après Footmercato, le ministère de la Santé brésilien voulait expulser les joueurs incriminés et rappelait, au vu de la situation sanitaire, que l’entrée sur le territoire aux personnes étrangères venant d’Inde, d’Afrique du Sud et du Royaume-Uni était soumise à une quarantaine de quinze jours.« Anvisa considère la situation comme un risque grave pour la santé et a donc conseillé aux autorités sanitaires locales de déterminer la mise en quarantaine immédiate des joueurs, qui sont empêchés de participer à toute activité et doivent être empêchés de rester sur le territoire brésilien», pouvait-on lire dans un communiqué d’avant-match.

Après quarante-cinq minutes d’interruption, la CONMEBOL, instance du football sud-américain, a officialisé la suspension de la rencontre. «Par décision de l’arbitre du match, le match organisé par la FIFA entre le Brésil et l’Argentine pour les Éliminatoires de la Coupe du Monde est suspendu. L’arbitre et le commissaire du match soumettront un rapport à la commission de discipline de la FIFA, qui déterminera les étapes à suivre», est-il précisé. La CONMEBOL ajoute que toutes les décisions concernant l’organisation et le développement des éliminatoires sont de la compétence exclusive de la FIFA.

Donc, la revanche c’est pour plus tard, entre Neymar et son compère et ami du PSG, Lionel Messi. Pour rappel, le Brésil est premier de la poule unique zone Amsud, en ayant remporté tous ses 7 matchs, totalisant 21 points pour 17 buts marqués et 2 encaissés. L’Argentine (2e, 15 pts), reste derrière, avec 4 victoires et 3 nuls.