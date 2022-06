XALIMANEWS-En match comptant pour la 2ème journée des Éliminatoires de la CAN 2023, les Lions du Sénégal s’opposaient aux Amavubu du Rwanda, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio dans un match qui était initialement prévu à Kigali. Au terme d’une prestation qui restera pas dans les annales, le Sénégal s’est imposé grâce à un but marqué dans le temps additionnel par Sadio Mané (90+5). Du coup, les Lions font le plein et garde la tête du groupe L.

Cette seconde sortie de la bande à Kalidou Koulibaly, qui faisait face à l’équipe du Rwanda, n’a pas répondu à l’attente du public après la belle prestation fournie devant les Écureuils du Bénin. Les champions d’Afrique ont débuté ce match avec beaucoup d’approximations dans les 10 premières minutes. Avec un jeu assez décousu en ce début de match, les protégés d’Aliou Cissé, ont du attendre la 11e minute pour se rapprocher des filets adverses, suite à un corner de Pape Matar Sarr qui trouve la tête de Sadio Mané, non cadrée. Trois minutes plus tard, le centreur sur l’occasion de Mané, envoie une volée non cadrée après un renvoi de la défense rwandaise. Il ne se passera plus grand chose, Excepté le carton jaune de Nampalys Mendy pour un coude de coude dangereux qui blessa un adversaire (25e), suivi de la pause fraîcheur (32e). Le Sénégal met le pied sur le ballon mais ne sait pas quoi en faire. La pause se termine après le premier tir cadré du match côté sénégalais suite à un coup franc de Pape Matar Sarr, boxé par le gardien du Rwanda.

De retour aux vestiaires, le match ne s’emballe pas, et les Amavubu ont du attendre la 53ème minute, sur un énorme tir non cadré de Kadere, pour obtenir ce qui semble être une opportunité. Aliou Cissé opère 2 changements, en faisant entrer coup sur coup, Saliou Ciss et Diao Baldé Keita, en remplacements de Fodé Ballo Touré et Pape Matar Sarr. Ces 2 nouveaux entrants donnent un peu plus d’allant aux offensives des Lions. Le Sénégal pousse, mais la défense adverse tient bon. Les 3 autres changements ajoutés, du côté sénégalais, avec Pape Gueye, Famara Diedhiou et Pape Abdou Cissé, ne se font pas trop sentir sur le terrain. Depuis son côté gauche, Saliou Ciss montre qu’il n’est le meilleur latéral gauche de la CAN 2022 pour rien. Après moult incursions depuis sa rentrée sur le terrain, il permet aux champions d’Afrique, d’obtenir un penalty dans le bout du temps additionnel, suite à un fauchage après une merveille de passe de Mané dans la surface. Chargé d’exécuter la sentence, le joueur de Liverpool décante enfin la situation et permet au Sénégal d’engranger les 3 points de la victoire. Un succès obtenu au forceps, qui ne va pas rester dans les annales, mais une prestation qui montre l’énorme travail à faire pour se rapprocher du jeu standard, des cadors mondiaux, à 5 mois de la Coupe du monde Asiatique.

Résultat 2ème journée Éliminatoires CAN 2023 Poule L

Rwanda/Sénégal (0-1)

19h 00 Bénin/Mozambique (ce mercredi)